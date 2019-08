Lübeck (dpa/lno) - Die kolumbianische Künstlerin Doris Salcedo wird am 7. September (19.00 Uhr) in Lübeck mit dem erstmals vergebenen Possehl-Preis für Internationale Kunst ausgezeichnet. Gleichzeitig wird ihre Ausstellung "Tabula Rasa" eröffnet, die bis zum 3. November in der Kunsthalle St. Annen gezeigt wird. Die Ausstellung ist Bestandteil des mit 25 000 Euro dotierten Preises, der von jetzt an alle drei Jahre vergeben wird.