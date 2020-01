Leipzig (dpa/sn) - Das Grassi Museum für Angewandte Kunst in Leipzig hat 2019 einen Besucherrekord erzielt. Das Museum zählte 90 369 Besucher, sagte Museumschef Olaf Thormann am Dienstag. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Anstieg um 23 Prozent.

Grund für die große Resonanz sei die Schau "Bauhaus_Sachsen" gewesen. Allein die Ausstellung habe zwischen 18. April und 29. September vergangenen Jahres 24 000 Besucher gezählt, so Thormann.

Im kommenden Jahr steht eine Ausstellung über Lust und Begehren in Kunst und Design auf dem Programm. Die Schau "6UL" sei ein Novum für das Museum, sagte Thormann. "Uns geht es darum, Kunst in der Gesamtheit zu begreifen." Neben der angewandten Kunst soll auch bildende Kunst gezeigt werden. So ist eine gemeinsame Raum-in-Raum-Installation des Leipziger Künstlers und Galeristen Uwe Karsten Günther sowie des Leipziger Schriftstellers Clemens Meyer geplant. Die Schau ist vom 29. April bis 27. September zu sehen.