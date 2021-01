Kunstmessen in der Krise

Von Catrin Lorch

Die Art Cologne wird verschoben, zum zweiten Mal. Statt wie geplant im April in Köln als eine der ersten Messen nach der Pandemie wieder ihre Tor zu öffnen, soll sie jetzt vom 17. bis zum 21. November stattfinden. Das habe der Leiter, Daniel Hug, einzelnen beteiligten Ausstellern mitgeteilt.

Schon die vergangene Ausgabe der Art Cologna war im Corona- Frühjahr des vergangenen Jahres in den November verlegt worden, dann aber doch ausgefallen. Für die deutschen und internationalen Teilnehmer bedeutet der Wegfall solcher Messen einen hohen Verlust an Umsatz, erst kürzlich hatte auch die Art Basel, die bedeutendste Kunstmesse weltweit, ihre Verlegung vom Sommer in den Herbst angekündigt.