Von Dresden in die Traufe

Von Jörg Häntzschel

Sucht man für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) eine Metapher, liegt der „Tanker“ immer nah. Riesig, rostig, zehn Meilen Bremsweg: So lässt sich das Berliner Ungetüm gut beschreiben. Doch in Wahrheit ist das Bild noch zu positiv. Die SPK – 2000 Angestellte, 19 Museen plus etliche Institute, Bibliotheken, Archive – ist ein ganzer Hafen voller Schiffe, manche hochseetauglich, manche abgesoffen, andere im Trockendock.