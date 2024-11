Von Jörg Häntzschel

„Die besten Jahre meines Lebens waren in Berlin“, bekannte die New Yorker Fotografin Nan Goldin einmal. Sie kam 1991 mit einem DAAD-Stipendium in die Stadt und kehrte seitdem oft zurück. „Der einzige Ort, an dem ich mich wie ich selbst und wohlfühle sowie echte Liebe für meine Freunde empfinde, ist Berlin.“