Artikel per E-Mail versenden

Kalbe (dpa/sa) - Eine Stadt wird zum Freilichttheater: Kalbe in der Altmark lädt von Freitag an zu einem nach eigenen Angaben deutschlandweit einzigartigen Format für Theater im öffentlichen Raum. An neun Spielorten gibt es stadtweit anlässlich des zweiten "Brucca!"-Festivals bis Sonntag Theater, Tanz, Musik und Artistik. Besucher können die Veranstaltungsorte, zu denen unter anderem ein Kleingarten und ein Modehaus gehören, auf einem Festival-Rundgang erwandern.

Für "Brucca!" - althochdeutsch für Brücke - arbeiten der Verein "Künstlerstadt Kalbe" und die niederländische Stiftung Oeverloos eng zusammen. Das Festival wird deshalb am kommenden Wochenende nahezu identisch in Zutphen, eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Gelderland, aufgeführt.