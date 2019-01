17. Januar 2019, 18:37 Uhr Kunst Intuitives Empfinden

Emy Roeder schuf viele Tierplastiken, aber ihre besondere Liebe galt den Ziegen. 1948, als die "Campanischen Bergziegen" entstanden, lebte sie armselig in Rom und flüchtete sich ab und an in ein Hirtendorf.

Das Museum im Würzburger Kulturspeicher widmet der bedeutenden Bildhauerin Emy Roeder, die lange im Exil in Florenz lebte, eine umfangreiche Ausstellung

Von Sabine Reithmaier

Emy Roeder hat jeden Augenblick genutzt, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Als die Alliierten die Bildhauerin im September 1944 in Florenz verhafteten und sie in ein Internierungslager bei Padua steckten, bat sie darum, als Aufseherin in den Waschräumen arbeiten zu dürfen. Die duschenden und sich trocken reibenden Frauen hat sie in zahlreichen kleinen Bleistiftzeichnungen verewigt. Diese Skizzen und die verschiedenen Bronzereliefs, die sie nach ihrer Freilassung daraus entwickelte, zählen zu den anrührendsten Exponaten der großen Emy-Roeder-Retrospektive im Würzburger Museum im Kulturspeicher.

Dass man ihr Vorgehen anstößig finden könnte, ahnte Emy Roeder. Trotzdem hielt sie es für notwendig. "Ein intuitives Empfinden leitet mich ganz sicher auch dann, wenn Grenzen überschritten zu sein scheinen", sagte sie 1950 in einem im Katalog zitierten Gespräch. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung hatte sie schon acht Jahre in Florenz gelebt. 1936 war sie, eben geschieden, als Stipendiatin in die vom Maler Hans Purrmann geleitete Künstlerresidenz Villa Romana gekommen. Einen einjährigen Aufenthalt in Italien hatte sie geplant, 16 Jahre wurden es. Als 1937 ihre "Schwangere" in der Kunsthalle Karlsruhe beschlagnahmt und in die Ausstellung "Entartete Kunst" verfrachtet wurde, zog sie es vor im Exil zu bleiben, zumal Purrmann ihr entsetzt schrieb: "Neben der Scheißausstellung" - damit meinte er die Große Deutsche Kunstausstellung in München - "ist eine Schreckensausstellung gemacht worden... Die Namen brauche ich Ihnen nicht zu schreiben, es sind Ihre Freunde alle dabei... Wo soll das hin, nächstens werden die Künstler erschossen werden." Purrmann half, Roeders Aufenthalt in Italien immer wieder zu verlängern.

Zu diesem Zeitpunkt hatte die gebürtige Würzburgerin bereits eine erstaunliche Karriere hinter sich, galt neben Renée Sintenis und Milly Steger als eine der bedeutendsten Bildhauerinnen der Weimarer Republik. Nach Jahren im Exil gelang es ihr mühelos, an ihren Ruhm anzuknüpfen, obwohl sie - wie alle figürlich arbeitenden Bildhauer - in der das Abstrakte bevorzugenden Nachkriegszeit als veraltet eingestuft wurde. Vielleicht ist sie deshalb, von Würzburg abgesehen, nach ihrem Tod 1971 in Vergessenheit geraten. Doch die ausgezeichnete Ausstellung, die Kuratorin Henrike Holsing chronologisch aufgebaut hat, könnte ihre Wiederentdeckung beschleunigen, zumal die Schau nach Mainz und Berlin weiterzieht. In neun Kapiteln wandert man durch die Stationen der Roederschen Biografie, vollzieht nicht nur die künstlerische Entwicklung nach, sondern ergründet auch das Wechselspiel zwischen Zeichnung und Plastik. Leihgaben benötigte die Kuratorin dafür kaum. Das Museum bewahrt den Nachlass, verfügt über 104 Skulpturen und 776 Zeichnungen.

Im Jahr 1890 geboren, plante sie schon früh, Bildhauerin zu werden. Dass es ihr gelang, den Wunsch umzusetzen, zeugt von ungeheurer Willensstärke, Talent allein hätte niemals gereicht. Sie hatte das Glück, einen Vater zu haben, der sie unterstützte. Der Kaufmann mit Laden und Wohnhaus direkt am Markt liebte Kunst, vor allem fränkische. Roeder erzählte 1936 in einem Interview, wie ihr Vater weinte, als die Riemenschneiderfiguren Adam und Eva 1894 vom Südportal der Marienkapelle entfernt wurden - den Dompfarrer störte ihre Nacktheit. Und wie stolz sie darauf war, dass man sie ihres Kindergesichts wegen "das kleine Riemenschneiderle" nannte.

Bildhauerei studieren kann sie trotzdem nicht, das war Frauen erst nach dem Ersten Weltkrieg möglich. Aber sie sucht sich zielstrebig bekannte Bildhauer als Lehrer, erst in Würzburg und München, bevor sie 1913 den damals sehr angesagten expressionistischen Bernhard Hoetger in Darmstadt überzeugt, mit ihr zu arbeiten. Kein leichtes Unterfangen, denn Hoetger unterrichtet eigentlich nicht. Aber er akzeptiert sie als Assistentin. Ein Jahr später zieht sie nach Berlin, ins Zentrum der Avantgarde. In der "Freien Secession" lernt sie Karl Schmidt-Rottluff kennen, mit dem sie lebenslang befreundet bleibt. Als Gründungsmitglied der avantgardistischen "Novembergruppe" experimentiert sie mit kubistischen und expressionistischen Stilmitteln, stellt in Galerien aus, reist nach Italien und Frankreich, zeichnet Fischer, Frauen, Kinder, schafft flächige Figuren mit hageren Gesichtern und extrem schmalen Händen und Füßen.

Im Januar 1919 heiratet sie den Bildhauer Herbert Garbe, lebt trotzdem für einige Monate "ganz einsam in Fischerhude", wie sie vermerkt. In dem niedersächsischen Dorf beobachtet sie schwangere Frauen, die im Winter, in schwarze Tücher gehüllt, übers Moor schreiten. Die Beobachtung setzt sie in der bereits erwähnten "Schwangeren" um, erst in Terrakotta, später in Holz: eine schlichte Gestalt mit eingefallenen Wangen, ganz in sich versunken.

Roeder kehrt bald stärker zur Naturdarstellung zurück, sucht nach ihrem eigenen Weg, ihrer eigenen Bildsprache. Sie gestaltet Büsten und Halbfiguren, komponiert Gruppen: Geschwister, Frauen und, bald besonders gern, Ziegen, Schafe, Pferde, Vögel. Sie reduziert, abstrahiert, verdichtet ihre Motive zu Formeln, immer auf der Suche, das zu fassen, was sie sieht und fühlt. Und sie legt Wert darauf, dass der Betrachter merkt, "dass hier eine Frau ihre Eindrücke gestalte". 1949 kommt sie nach Deutschland zurück, findet eine Stelle an der Landeskunstschule in Mainz. Sie erhält Aufträge und Auszeichnungen, ist 1955 auf der ersten Documenta vertreten.

Wie lange ein einziges Motiv sie beschäftigen konnte, zeigen die verschiedenen Versionen des Schmidt-Rotluff-Kopfes. Zehn Bronzegüsse, teils mit erheblichen Unterschieden, sind dokumentiert. Zwölf Gipsfassungen besitzt der Kulturspeicher. Die erste Fassung schuf sie 1954, über die letzte schrieb sie 1965 in einem Brief: "... habe den Schmidt-Rottluff-Kopf nochmals voll umgearbeitet, bin dabei beinahe hops gegangen." Leicht nahm sie ihre Arbeit nie, blieb selbstkritisch und uneitel bis zum Schluss. Vielleicht erklärt das, warum ihr Œuvre nur 150 plastische Arbeiten umfasst. Aber die sind unbedingt sehenswert.

Das Kosmische allen Seins: Emy Roeder - Bildhauerin und Zeichnerin; Museum im Kulturspeicher, Würzburg, bis 10. März