Hamburg (dpa/lno) - In der Hamburger Hafen City soll ein digitales Museum eröffnet werden. Das japanische Kollektiv TeamLab, das in Tokio ein erfolgreiches Museum dieser Art betreibt, und der Gründer des sozialen Netzwerks Xing, Lars Hinrich, werden es entwickeln und betreiben, wie der Senat am Freitag mitteilte. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach von einem "einzigartigen Projekt", mit dem die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Welt der digitalen Kunst und Technik erhielten. Tschentscher habe sich in Tokio selbst einen Eindruck von der Ausstellung machen können.

Das Konzept sei eine moderne Kunstausstellung an der Schnittstelle von Kunst, Wissensvermittlung und Unterhaltung, teilte der Senat mit. TeamLab ist ein Kollektiv aus mehr als 500 Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen: Künstler, Programmierer, Ingenieure, CG-Animatoren, Mathematiker und Architekten würden sich gemeinsam dem Zusammenfluss von Wissenschaft und Technologie widmen. In Tokio hätte die Ausstellung bereits mehr als drei Millionen Besucher angelockt.

In einer virtuellen Welt aus farbenprächtigen Projektionen und Tönen werden die Besucher in Tokio selbst zum Teil des Kunstwerks, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete. Mit einer App auf dem Smartphone ließen sich Projektionen beeinflussen, und mathematische Formeln könnten je nach Position des Besuchers die Farben der Lampen ändern.

Laut Senatssprecher wurde für das Museum ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück im Hamburger Elbbrückenquartier in der HafenCity zur Verfügung gestellt.