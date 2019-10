Unglaublich, was Skitouristen so alles liegen lassen. Der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner hat in seiner Heimat einen riesigen Berg an Skistiefeln, Schuhsohlen und Helmen gesammelt. "Après Ski" nennt er leicht zynisch die Installation, die von der Mentalität einer Wegwerfgesellschaft zeugt. Nicht alle künstlerischen Positionen in der Ausstellung "Vanitas Contemporary" geben sich so konsumkritisch. Doch Thomas Elsen, der Kurator und Leiter des H2 - Zentrum für Gegenwartskunst im Augsburger Glaspalast, bietet eine Vielzahl künstlerischer Positionen auf, die sich - bewusst oder unbewusst - mit dem Motiv der Vergänglichkeit auseinandersetzen. Das Ergebnis zeugt von einem prüfenden, wachen Blick der Künstler auf die gegenwärtige Zeit, auch wenn es vordergründig nie um Politik geht.

Nichts ist für die Ewigkeit gemacht, alles irdische Glück endet irgendwann, voraussichtlich auch der Schnee in den Alpen, den Skifahrer noch genießen. Hechenblaikner setzt sich seit Jahren in verschiedenen Fotoserien mit den enormen Veränderungen seiner Heimat durch den Massentourismus auseinander. Häufig konfrontiert er den Betrachter mit Gegenüberstellungen, paart meist ein historisches Fotos mit einem von ihm fotografierten Farbbild, findet in seinen Aufnahmen formale Entsprechungen zu den alten Motiven. Wo einst Bauern stolz ihre Schafe präsentierten, findet er posierende Golfspieler mit ihren Tolleys. Eine geschlachtete Sau, die zwei Metzger auf einer Bahre abtransportieren, kontrastiert er mit einer Frau, die entspannt auf einer Massageliege ruht. Traditionellen Holzzäunen, die den Bergblick zulassen, stellt er abgestellte Skier als undurchdringliche Wand gegenüber. Die Schläuche und Kabel einer Intensivstation finden ihr Pendant in einer weißgefliesten Kellerwand, deren Leitungen zur Zapfstation für Glühwein und Jagertee führen. Aus einem Foto, das geschredderte Skier zeigt, entwickelt er sogar ein abstraktes Bild, das an Jackson Pollock denken lässt.

Detailansicht öffnen Der König des Waldes auf wackligem Fundament: Gloria Friedmanns "L'envoyé spécial" (1995/2019) ist eine der Installationen im Augsburger Glaspalast. (Foto: Gloria Friedmann, H2 - Zentrum für Gegenwartskunst, Augsburg)

Ganz anders sind die Fotos von Jean Noël Schramm. Der gebürtige Hohenschwangauer, eigentlich bekannt wegen seiner Künstlerporträts, ist mit kleinformatigen Aufnahmen vertreten. Wie zufällig hat er in Athen Menschen fotografiert, die an einer Werbetafel vorbeigehen oder davor stehen bleiben. Von den jungen Schönen und den Klischees, die die Werbung transportiert, werden sie optisch fast erschlagen. Stefan Moses' Schwarz-Weiß-Fotografien aus der Serie "Große Alte im Wald" wirken hingegen fast zu harmlos. Gelassen blicken Willy Brandt, Günter Grass, Max Schmeling oder Meret Oppenheimer dem Betrachter entgegen.

Die deutsch-französische Bildhauerin Gloria Friedmann hat ihren majestätischen Hirschen auf ein wackliges Fundament aus gepresstem Zeitungspapier platziert. Unweit davon hat Benjamin Appel seine Skulptur aus Betonplatten und klapprigen Holzfenstern aufgestellt. Ebenfalls wacklig, ebenfalls fragil ist "Der Sinn der Hütte" doch eine präzise Metapher für den Wunsch nach Zuordnung und Heimat.

Das klassische Vanitas-Motiv fehlt natürlich nicht. Herlinde Koelbl lichtet einen Totenschädel mit Haarschopf ab. Sie hat sich in ihrer Serie "Haare" (2007) ausgiebig dem Thema gewidmet. Schließlich gibt es nur weniges, das dem Menschen die eigene Vergänglichkeit so bewusst macht wie ausfallendes, sich lichtendes oder grau werdendes Haar. Dazu passen die spiegelnden Wasserbilder des Finnen Jaakko Heikkilä, die von der verfallenden Pracht Venedigs erzählen.

Detailansicht öffnen "Après Ski" des Tiroler Lois Hechenblaikner eine weitere Installation, die im Augsburger Glaspalast von den Hinterlassenschaften der Wegwerfgesellschaft zeugt. (Foto: Gloria Friedmann, H2 - Zentrum für Gegenwartskunst, Augsburg)

Neben den vielen Fotokünstlern gehen die Maler fast unter. Norbert Tadeusz, Meisterschüler von Joseph Beuys, ist mit einem aufgehängten, weit aufgerissenen Schweinekadaver vertreten, die Gedärme rutschen gerade in eine Schubkarre. Das Bild des Augsburgers Christofer Kochs hat dagegen etwas Schwebendes, nicht Fassbares, die leeren Gesichter eignen sich gut als Projektionsfläche. Und das Zwiegespräch, das sein "Kollektives Gewissen" mit der gegenüber platzierten Müllsammlung Hechenblaikners führt, kann man fast hören.

Vanitas Contemporary, H2 - Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, Beim Glaspalast 1, Augsburg, bis 19. Januar 2020