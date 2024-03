Von Jörg Häntzschel

Es kommt nicht oft vor, dass wichtige Gemälde sang- und klanglos verschwinden, um Jahrzehnte später wieder aufzutauchen, und das ganz ohne Diebstahl, Raub und sonstige dramatische Ereignisse. Ernst Ludwig Kirchners "Tanz im Varieté (Steptanz)" ist offenbar so ein Fall. Rund 100 Jahre nachdem es zum letzten Mal öffentlich gesehen wurde, ist es zurück: eine "sensationelle Wiederentdeckung", jubelt das Münchner Auktionshaus Ketterer, das es am 7. Juni für zwei bis drei Millionen Euro versteigern will.