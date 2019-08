Dresden (dpa) - Seidensamt, Goldstoffe und prächtige Deckengemälde: Die Wiederherstellung der barocken Paradegemächer im Residenzschloss in Dresden befindet sich in der Endphase. Damit bekomme der Komplex nicht nur einen weiteren Besuchermagneten, sondern auch sein "Herz" zurück, sagte Finanzminister Matthias Haß (CDU) bei einem Baustellenbesuch am Dienstag. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach von einer weiteren Etappe des Schloss-Wiederaufbaus. Mit dem anspruchsvollen Denkmalschutzprojekt leiste der Freistaat einen Beitrag zur Erhaltung teils vom Aussterben bedrohter Handwerkskunst.