13. September 2018, 18:51 Uhr Kunst-Doku Konkurrenten vereint

Ein Film über die Geschichte der Galerieninitiative "Open Art"

Von Evelyn Vogel

Mit einem großen Fest auf der Praterinsel begann für die Münchner Galerien für zeitgenössische Kunst 1989 eine neue Ära. Damals bestritten die Galeristen unter dem Titel "Open Art" erstmals nach der Sommerpause gemeinsam den Saisonstart. Ein Wochenende lang wollten sie zeigen, was die zeitgenössische Szene in München zu bieten hat. Ein Haufen Konkurrenten, die nun versuchten, gemeinsam auf sich aufmerksam zu machen. "Wir fingen mit nichts an, und es ist etwas Selbstverständliches daraus geworden." Mit diesem Fazit von Gudrun Spielvogel beginnt der Film von Alf Meier und Marc Seibold über die Münchner Galerieninitiative, die in diesem Jahr zur 30. Open Art einlädt.

Der knapp 40-minütige Film lässt in Interviews mit Galeristen und Künstlern Jahrzehnte zeitgenössischer Kunst in München Revue passieren. Zu Wort kommen Galeristen der frühen Jahre wie Gudrun Spielvogel, Bernhard Wittenbrink, Dany Keller, Six Friedrich, Barbara Gross, Walter Storms, Rupert Walser, Rüdiger Schöttle und Raimund Thomas. Er begleitet aber auch jüngere wie Jo van de Loo bei seiner Arbeit. Die Autoren befragen Künstler wie Herlinde Koelbl und Florian Süßmayr und Galeristen nach ihrem Verhältnis, das viel auf Vertrauen basiert, das aber auch immer wieder Auseinandersetzungen aushalten muss. Sie lassen Galeristen sich erinnern, wie und warum sie in dieses Geschäft kamen - das für viele offensichtlich immer noch mehr Passion ist als Geschäft.

Und letztlich stellt der Film auch die Frage nach der Bedeutung des Kunststandorts München - den mancher Galerist kritisch sieht. Münchens Kulturreferent Hans-Georg Küppers, der auch zu Wort kommt, erkennt an, dass die Galerien für die Kunststadt wichtig sind. "Wer in München durchhält, braucht einen langen Atem", weiß Gudrun Spielvogel, die sich seit vielen Jahren im Vorstand der Initiative engagiert.

Mit Raimund Thomas geht es zunächst zur Maximilianstraße, wo die Szene in den Sechzigerjahren beheimatet war. Thomas, selbst Jahrzehnte an der Maximilianstraße ansässig, erzählt, wie die Galeristen der Maximilianstraße dann 1976 einen gemeinsamen Auftritt beschlossen und wie bald die Konkurrenz aus anderen Stadtvierteln hinzu kam. Wittenbrink, einer der jungen Wilden damals, erinnert sich, wie schließlich die Initiative zeitgenössischer Kunst gegründet wurde. Auf dem ersten gemeinsamen Plakat gab es noch getrennte Listen: rechts die Galeristen der Maximilianstraße, links alphabetisch der Rest der Stadt. Erst später floss alles zusammen. "Wir haben die Maximilianstraße aufgefressen", erzählt Wittenbrink.

Der Anspruch war von Anfang an, Leute von außen nach München zu bringen. Mittlerweile sind jedes Jahr um die 10 000 Besucher an diesem Kunstwochenende unterwegs, wenn alle Galerien im September die neue Saison nach der Sommerpause eröffnen. Rüdiger Schöttle meint: Die Open Art sei noch immer eine "feste Größe und Vorbild für andere Städte". Und auch Six Friedrich hält sie für "nach wie vor wichtig".

Der Faltplan hat sich bis heute nur wenig verändert: Neben den alphabetisch gelisteten Galerien gibt es einen Stadtplan, auf dem alle markiert sind. "Das gab's vorher nicht, es war für alle Galerien ein großer Vorteil mitzumachen", findet Barbara Gross noch heute. Und Dorothea Schick, die lange für die Organisation bei der Initiative zuständig war, erinnert sich: "Es gab auch andere Initiativen, in Düsseldorf, in Köln - aber die gibt's nicht mehr." Die Open Art gibt's noch.

Open Art. Die Erfolgsgeschichte der Münchner Galerieninitiative, ein Film von Alf Meier und Marc Seibold, Premiere: Fr., 14. Sept., 17 Uhr, Hochschule für Fernsehen und Film, Bernd-Eichinger-Platz 1