16. Oktober 2018, 19:42 Uhr Kunst Die moderne Gattin

Freiheit zwischen den Zeiten: Die Moritzburg in Halle zeigt Gemälde und Zeichnungen von Gustav Klimt, dessen Tod sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt.

Von Burkhard Müller

Klimt reist nicht gern. Angesichts der exorbitant gestiegenen Preise für diesen Künstler und der damit einhergehenden Versicherungskosten scheuen sich die Sammlungen, Klimt zu leihen und zu verleihen. Zu Klimts hundertstem Todestag in diesem Jahr gibt es mehrere Ausstellungen in Wien und New York, wo sich die meisten von Gustav Klimts Werken befinden - aber nur eine einzige in Deutschland, und zwar in der Moritzburg in Halle.

Halle besaß schon immer einen großformatigen Klimt, das Porträt der Marie Henneberg. Rund um diesen Kern hat das Museum neun weitere Gemälde - für diesen Maler eine erhebliche Zahl - und 60 Zeichnungen von 30 Leihgebern versammelt. So erhält man in Halle jetzt einen Überblick über das gesamte Schaffen, von den ersten Versuchen bis zu den Bildern, die unvollendet blieben, als ihn mit nur 55 Jahren ein tödlicher Schlaganfall niederstreckte.

Der ganze Klimt: Dazu gehört mehr als die Damen in edlem Textil vor ravennatischem Goldgrund, wie es sie in den Museumsshops überall auf der Welt als Plakat oder Adressbüchlein zu kaufen gibt. Schon der 17-Jährige, der Porträtköpfe zeichnet, ist in einem handwerklichen Sinn so virtuos und fertig, dass man nur staunen kann. Hier wächst ein Junger mit Leichtigkeit in einen alten Stil hinein, den etwas schwülen Historismus der Makart-Zeit, der in den 1880er-Jahren seinen Höhepunkt und sein Ende fand, ohne dass sich zunächst absehen ließ, wie es weitergehen sollte.

Klimt findet seinen unverwechselbaren Ausdruck ziemlich genau im Jahr 1900; er rezipiert die neuen Einflüsse, aber gibt darum das Alte nicht auf, wenigstens nicht in seinen großen Porträt-Leinwänden. Drei von ihnen sind hier zu sehen; außer Marie Henneberg sind es Eugenia Primavesi und Amalie Zuckerkandl. Das Zwitterhafte dieses Stils schlägt sich nieder in der Zweizonigkeit der Komposition: Bei Gesicht und (meistens) Händen kommt es auf die individuelle Ähnlichkeit an, sie sind scharf fokussiert. Der Rest des Bildes schwimmt, pointillistisch oder ornamental, aus dem Fokus, so dass sich teils nicht einmal bestimmen lässt, ob die Damen stehen oder sitzen.

Der Habitus ist mondän, nicht zuletzt dank der teuren Kleiderstoffe; aber die gutmütigen, fast bäurischen Züge der Eugenia Primavesi, die Spur berechnender Härte im Gesicht der Marie Henneberg liegen mit diesem Anspruch in Widerstreit. Offenbar legten die Auftraggeber Wert darauf, dass man ihre Gattinnen - und Gattinnen sind sie vor allem - erkannte. Einen Expressionisten hätten sie nicht engagiert.

Es war eine vergleichsweise neue Gesellschaftsschicht, die sich da malen ließ: das (oft jüdische) Großbürgertum in Wien, das mit Banken und Fabriken reich geworden war. Dieser prekären Stellung zwischen den Zeiten gemäß verlangte sie nach einer Kunst, die zwar auf der Höhe des Aktuellen stand, aber dennoch seriöse Garantien gab. Klimt, der noch einmal wie vor ihm Hans Makart die Rolle des Malerfürsten übernahm, entsprach diesen Wünschen - und wurde so zum Inbegriff des Jugendstils, jener Kunstrichtung, die auf der Schwelle zur Moderne zaudert.

Ein Büschel Schamhaar taucht öfter als kompositorisches Zentrum auf

Doch wo er nicht den schweren, hemmenden Mantel der Repräsentation tragen muss, bewegt sich Klimt viel freier. Seine ruhigen Landschaftsbilder erkunden das Zweierlei der Dinge und ihrer matten Spiegelung im Wasser. Sein "Buchenwald" entbindet der Gleichförmigkeit schlanker Stämme und alten Laubs eine unerwartete Tiefe. Die "Irrlichter" flackern wie der Berliner Straßenstrich bei Ernst Ludwig Kirchner. Und selbst die gezeichneten Frauen scheinen manchmal einem Typus anzugehören, wie er erst nach Klimts Tod in den Zwanzigern herrschend werden sollte.

Wie sich dieser Künstler wohl fortentwickelt hätte, hätte er zehn Jahre länger gelebt? Experimentierfreudig war er, wie der aufschlussreiche Anhang dieser sehenswerten Ausstellung beweist: In Zusammenarbeit mit seinem Freund, dem Print-Fabrikanten Hugo Henneberg (dem Gatten Maries) probierte er neue Verfahren aus, so den Platin- oder den Gummidruck, die es erlaubten, mehrere fotografierte Motive zu einem einzigen gemäldeähnlichen Bild zu kombinieren. Nicht umsonst hieß diese Methode "Panschen" und weckt im Betrachter gemischte Gefühle, aber im Zeitalter von Photoshop wirkt sie sehr aktuell. Dieser Aspekt von Klimts Werk ist bisher kaum gewürdigt worden.

Noch einem zweiten Aspekt könnte neue Aktualität zuwachsen. Wo er nicht Gattinnen verewigte, hat sich Klimt viel erotische Freiheit herausgenommen. Halle zeigt zahlreiche Vorstudien für die Allegorien, die die Wiener Universität bei ihm in Auftrag gab, Medizin, Jurisprudenz und Philosophie. Allegorien gehören zum eisernen Kernbestand der Kunst im 19. Jahrhundert; uns muten sie heute eher fade an.

Auch hier verband Klimt auf eigenwillige Weise das Alte mit dem Neuen. Als die (heute verlorenen) Bilder fertig waren, gab es einen Skandal: Das war die blanke Unzucht! Auch bei den Zeichnungen in Halle taucht öfters ein Büschel Schamhaar als kompositorisches Zentrum auf. Es könnte sein, dass sich demnächst Forderungen erheben, sie abzuhängen oder (wie es dieses Jahr schon bei den Plakaten zu Egon Schiele geschah) durch schwarze Balken zu entschärfen. Damals war das bedrohte Gut die Sittlichkeit, heute ist es die Würde der Frau. Die zensorische Stoßrichtung bliebe dieselbe.

Klimt. Kunstmuseum Moritzburg, Halle. Bis 6. Januar. Der Katalog kostet im Museum 24,90 Euro.