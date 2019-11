Ausschnitt aus derVideodokumentation "The Crime of Rescue - The Iuventa Case" (2018) von Forensic Oceanography. Video-still: Projektteam Forensic Oceanography

Bilder und Grafiken besitzen eine ganz eigene suggestive Kraft, vermitteln sie doch den Eindruck einer gesicherten Wirklichkeit. Dabei geben sie oft nur einen Ausschnitt der Realität wieder. Wie Zeitungs- oder Internetbilder unsere Wahrnehmung von Politik und Gesellschaft beeinflussen und sogar manipulieren, ist das Thema der sehenswerten Ausstellung "Framing" im Ismaninger Kallmann-Museum.

Sachlich nähert sich der junge Düsseldorfer Künstler Andreas Langfeld dem Gegenstand. Er untersucht den Fotoauswahlprozess in Bildredaktionen. "Newsroom-Editeure" (seit 2017) nennt er die raumhohe, über Eck gebaute Foto- und Videoinstallation, in der er Redakteure der ältesten internationalen Nachrichtenagentur Agence France-Presse beobachtet, wie sie am Computer aus der ungeheuren Masse an einlaufenden Bildern die jeweils geeigneten herausfiltern, hält hoch konzentrierte Szenen fest, die vor Anspannung fast vibrieren. Analytisch spürt D. H. Saur den überraschenden Wegen ikonografischer Bilder im Internet nach. In der Langzeitstudie "Hope 2008-17, Version I" verfolgt der Berliner Künstler den Weg des berühmten Hope-Plakats von Barack Obama. Das Originalplakat stammt vom Street-Art-Künstler Shepard Fairey und basiert auf dem Pressefoto eines Agenturfotografen. Das Bild, in den amerikanischen Farben Blau, Weiß und Rot gehalten und mit der Bildunterschrift Hope versehen, entwickelte im Internet ein rasantes Eigenleben. Saur dokumentiert die verschlungenen Pfade und die ständig wechselnden Kontexte in einer Collage. Durch ihre Fülle an Verbindungen und Transformationen wirkt sie wie eine Landkarte, die der Künstler durch handschriftliche Notizen ergänzt hat.

Auch Peter Pillers Arbeit basiert auf einem einzigen Bild. Für "Nachkriegsordnung" (2003) hat der in Hamburg lebende Künstler unmittelbar nach Beginn des Irakkriegs aus 35 internationalen Tageszeitungen jeweils die Aufmacherfotos vom amerikanischen Angriff auf Bagdad ausgeschnitten und jedes einzelne freihändig mittig auf ein DIN-A4-Blatt geklebt. Auf jeder Titelseite wirken die Fotos anders, sie unterscheiden sich in Farbigkeit, Format und Ausschnitt. Letztlich variieren sie aber alle das einzige, offiziell freigegebene Pressefoto vom nächtlichen Bombenangriffs. Piller greift nicht lenkend ein, aber trotzdem beginnt man sich zu fragen, warum es nur ein einziges Bild gab.

Bestürzend ist Rabih Mroués Videoarbeit "The Pixelated Revolution" (2013), eine Reflexion über grausame Momente der Gleichzeitigkeit. Der libanesische Künstler, der in seiner "Non-academic-Lecture" die unscharfen, verwackelten Videos syrischer Demonstranten mit den Filmen der Dogma-95-Bewegung vergleicht, zeigt Syrer, die mit ihren Handys Scharfschützen filmen. Während sie durch die Linse schauen, um das Geschehen zu verfolgen, schwenkt das Gewehr auf sie, die Menschen filmen ihren eigenen Tod.

Da wirken die Übermalungen Monika Hubers fast wohltuend. Die Münchner Künstlerin bearbeitet in ihrer Serie "Einsdreissig" (2011-2013) Nachrichtenbilder mit Zeichenstift oder Pinsel und fotografiert sie anschließend wieder. Auf diese Weise entstehen Unschärfen, die einen neuen Blick auf bekannt erscheinende Bilder ermöglichen. Auf veränderte Sehweisen zielt auch die Recherche der interdisziplinären Gruppen Forensic Oceanography/Forensic Architecture ab. Die Gruppe von Architekten, Journalisten, Filmemachern, IT-Spezialisten und Grafikern nutzt ihr Können, um Zusammenhänge zu entdecken, die Wahrheit hinter offiziellen Bildern zu ergründen und Lügen zu entlarven. Für die Documenta 14 (2017) beschäftigten sie sich mit der Ermordung des Kassler Halit Yozgat durch die Terrorgruppe NSU. In ihrer Rekonstruktion kamen sie zu dem Ergebnis, dass der deutsche Verfassungsschutz mit hoher Wahrscheinlichkeit involviert war.

Im Kallmann-Museum sind sie mit der Videodokumentation "The Seizure of the Iuventa" (2018) vertreten. Iuventa hieß das Schiff, mit dem die deutsche Organisation "Jugend Rettet" von Juli 2016 an Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettete. Im August 2017 wurde das Schiff beschlagnahmt. Der Vorwurf: Mitarbeiter der Organisation hätten sich bei drei Rettungsaktionen im September 2016 und im Juni 2017 der "Beihilfe zum illegalen Grenzübertritt" schuldig gemacht. Forensic Oceanography hat sich der Geschichte angenommen. Ihre Dokumentation, erstellt mithilfe von Bildanalysen, dreidimensionalen Modellen und Wetterdaten, entkräften die Vorwürfe gegenüber den zivilen Seenotrettern.

Bleibt noch Altmeister Harun Farocki. Der 2014 verstorbene Filmemacher hat sich in zahlreichen Filmen mit Technisierung und Dehumanisierung moderner "sauberer" Kriegsführung beschäftigt, in denen Opfer zwar billigend in Kauf genommen, aber bewusst ausgeblendet werden. In "Erkennen und Verfolgen" (2003) klärt er darüber auf, dass diese Methode Tradition hat. Schon 1942 gelang es, einer deutschen Fernlenkwaffe eine Fernsehkamera einzubauen. Die Waffe kam nicht mehr zum Einsatz. Erst 1991, aus dem Krieg der Alliierten gegen den Irak, gab es öffentlich Bilder zu sehen, die von Kameras in der Spitze des Projektils aufgenommen waren.

Framing - Medien Macht Bilder; Di. bis Sa., 14.30 bis 17 Uhr, So., 13 bis 17 Uhr, Kallmann-Museum, Ismaning, Schloßstraße 3b, bis 1. Dezember