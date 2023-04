Die Deutsche Bahn entdeckt die Kunst und startet in Berlin das Skulpturenprojekt "Station to Station".

Von Jörg Häntzschel

Man kann einem Kunstwerk, glauben viele, nichts Schlimmeres antun, als mehr hineinzulesen, als drinsteckt. Im Fall von "Vertical Highways" dürfte das ausnahmsweise stimmen. Wer meint, der wirre Zopf aus verbogenen und rot lackierten Leitplanken, den die Berliner Künstlerin Bettina Pousttchi für den Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs geflochten hat, enthalte eine Kritik an der fatalen deutschen Verkehrspolitik, liegt jedenfalls ganz sicher falsch. Erstens hat das Verkehrsministerium selbst dieses Kunstwerk aufstellen lassen. Zweitens produziert Pousttchi ihre "Vertical Highways" schon seit Jahren. Sie waren schon im Arp Museum in Rolandseck zu sehen, standen in der Berlinischen Galerie und in den Pariser Tuilerien. Sie sind der größte Hit in ihrem Repertoire.