27. Juni 2019, 18:56 Uhr Kunst Brexit-Beute

Die Sammler Albrecht Widmann und Kenneth Barlow kehren London den Rücken und schenken dem Münchner Stadtmuseum ihre wertvolle Jugendstil-Sammlung

Von Evelyn Vogel

Angesichts all der Turbulenzen um den Brexit, der schon so viele Menschen und Unternehmen von der Insel vertrieben hat und auch in Zukunft negative Folgen für viele haben wird, kann sich eine Münchner Institution als Gewinner fühlen: das Stadtmuseum. Denn der Sammler und Galerist, Balletttänzer und -lehrer sowie langjährige Einwohner Geretsrieds und dortige Kulturpreisträger Albrecht Widmann kehrt mit seinem Partner Kenneth Barlow Großbritannien wegen des Brexits den Rücken; die beiden schenken ihre international renommierte Sammlung von Kunstschätzen zu Münchner Jugendstil und früher Moderne dem Museum am St.-Jakobs-Platz.

Es ist eine Sammlung, deren Wert auf mehr als drei Millionen Euro geschätzt wird; sie umfasst mehr als 600 Werke: Gemälde und Grafik, Plastik und Skulptur, Möbel und Textilien, Silber-, Porzellan-, Keramik- und Glasobjekte. Damit werde das Stadtmuseum in die Lage versetzt, "die für München so spannende Zeit um 1900 noch detaillierter erzählen und die hier tätigen Wegbereiter der Moderne umfassend vorstellen zu können", wie es in einer Mitteilung des Hauses heißt. Eine Kostprobe, wie gut die Schenkung den Museumsbestand ergänzt und bereichert, wird das Museum von Mitte Juli an geben, wenn ausgewählte Werke aus der Sammlung von Widmann und Barlow in die laufende Ausstellung "Jugendstil skurril. Carl Strathmann" integriert und dort präsentiert werden. Eine umfassende Präsentation der Schenkung ist für die Zukunft geplant.

Schon bisher, so Sammlungsleiterin Antonia Voit, gab es eine enge Kooperation zwischen dem Museum und den Sammlern. Schaut man sich die Liste an, bei der Leihgaben der Sammler eine Rolle spielten, wird klar: Viele Ausstellungen des Münchner Stadtmuseums aus den vergangenen Jahrzehnten wären ohne sie nicht ausgekommen. Von "Richard Riemerschmid. Vom Jugendstil zum Werkbund" (1982) über "Die Prinzregentenzeit" und "Meister des Münchner Jugendstils" (beide 1988) und "Bruno Paul" (1992) bis hin zur 2014 gezeigten Schau "Ab nach München! Künstlerinnen um 1900" - überall waren auch Stücke aus der Sammlung von Barlow und Widmann zu sehen. Darüber hinaus kaufte die Stadt 1995 für das Museum einige zentrale Werke an, die, wie es heißt, "wesentlich zu der internationalen Reputation des Museumsbestands als einer der weltweit wichtigsten Jugendstil-Sammlungen beigetragen haben".

Der enge Bezug des Münchner Stadtmuseums zu Widmann und Barlow, die lange Zeit in München lebten, reicht sogar bis in die Neunzehnhundertsechzigerjahre zurück. Gemeinsam forschte man zu den Nachfahren der Jugendstil-Künstler und deren Auftraggebern, teils parallel wurden Ankäufe getätigt. Zur damaligen Zeit betrieben Barlow und Widmann in der Occamstraße die erste auf den Jugendstil spezialisierte Kunsthandlung Münchens, die sie später in die Ottostraße und 1981 in die Maximilianstraße verlegten. Mitte der Achtzigerjahre verabschiedeten sich die beiden Kunsthändler nach London, wo sie in der feinen Bondstreet ihre Galerie eröffneten. Von dort ging es über einen nicht allzu glücklichen Umweg über Spanien zurück nach Deutschland, wo Widmann - mittlerweile ein überzeugter Tierschützer - in Geretsried das ehemaligen Atelier des Bildhauers Alf Lechner kaufte und zum Kunstbunker umfunktionierte. Hier rückte er die zeitgenössische Kunst in den Mittelpunkt.

Doch die Liebe zum Jugendstil, die Sachkenntnis und das Gespür dafür, was aus dem reich erschlossenen Feld dieser Kunstrichtung museumswürdig ist, haben Widmann und Barlow nie verlassen. Schon vor längerer Zeit beschlossen sie, dem Stadtmuseum ihre Sammlung zu vererben. Der Brexit hat ihr Vorhaben in eine Schenkung verwandelt und die Sache beschleunigt. Im Frühjahr, so erzählt Antonia Voit, waren die Münchner Spezialisten vor Ort in London. Und bald darauf rollten die Laster mit all den wunderbaren Kunstschätzen von der Themse an die Isar. Die Schenkung ist bereits komplett in München. Barlow und Widmann werden folgen. Zwei Brexit-Flüchtlinge in München.

Werke aus der Schenkung in "Jugendstil skurril. Carl Strathmann", Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz, bis 22. Sept., Di-So 10-18 Uhr