Bremen (dpa) - Die Kunsthalle Bremen hat am Samstag ihre große Sonderausstellung "Ikonen. Was wir Menschen anbeten" für das Publikum geöffnet. Zu sehen sind Meisterwerke von Vincent van Gogh, Kasimir Malewitsch, Joseph Beuys, Barnett Newman, Marina Abramovic oder Jeff Koons. Die Schau geht von mittelalterlichen Ikonen, also religiösen Andachtsbildern, aus. Sie erforscht aber auch die Verehrung, die Kunstwerke und Künstler genießen, die Spiritualität in der modernen Kunst und zeigt ironisch Ikonen der Pop- und Konsumkultur. Als Besonderheit hat die Kunsthalle jedem Ausstellungsstück einen eigenen Raum gegeben, um eine intensive Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk zu ermöglichen. Die Schau ist bis zum 1. März 2020 zu sehen.