Der Landshuter Galerist Wolfgang Jahn übernimmt die Münchner Galerie Pfefferle

Von Evelyn Vogel

Ein knappes halbes Jahr ist es her, dass der Galerist Karl Pfefferle starb. Und seither fragten sich viele in der Szene, wie es mit der Galerie, die in München mehr als 35 Jahre lang eine wichtige Stimme in der zeitgenössischen Kunst darstellte, wohl weitergehen würde. Nun hat Bernadette Martial-Pfefferle, die Witwe Karl Pfefferles, bekannt gegeben, dass der Landshuter Galerist Wolfgang Jahn die Münchner Galerie künftig unter dem Namen Jahn Pfefferle weiterführen wird. Sie freue sich, dass das Erbe ihres Mannes auf diese Weise fortgeführt werde, sagte sie.

Fürsprecher für diese Lösung war nach Jahns Aussage allen voran der Künstler Bernd Zimmer, der, sowohl bei Pfefferle wie bei Jahn vertreten ist. Darüber hinaus gibt es weitere Überschneidungen in der Künstlerliste: so hat Jahn auch Jiří Georg Dokoupil schon mehrfach in Landshut gezeigt, ein Künstler, dessen Werk Karl Pfefferle wie das von Zimmer über Jahrzehnte pflegte. Beide Galeristen, die sich seit vielen Jahren kannten, hatten darüber hinaus immer auch ein offenes Ohr für junge, zeitgenössische Künstler. Die letzte Ausstellung, die Karl Pfefferle noch selbst eingerichtet hat, deren Eröffnung er aber nicht mehr erleben durfte, war der jungen Münchner Künstlerin Hell Gette gewidmet.

Wolfgang Jahn hat seine Landshuter Galerie Anfang der Neunzigerjahre gegründet und zeigt seither nationale sowie internationale zeitgenössische Kunst mit Schwerpunkt auf Deutschland und Österreich. Zu den jüngeren Künstlern, die er präsentierte, gehören die aus Landshut stammende, in München (wo sie auch studierte) lebende Christine Liebich und der in China geborene, an der Nürnberger Kunstakademie ausgebildete Heng Li. Mehr als 60 Ausstellungen hat Jahn nach eigenen Angaben in dieser Zeit ausgerichtet, zeitweilig zog er sich mangels öffentlicher Räume in einen privaten Showroom zurück, 2015 bezog er dann die neuen Ausstellungsräume in der Pulverturmstraße. Diese sind deutlich kleiner als die von Pfefferle in der Münchner Reichenbachstraße. Als Galerist sich nach München zu orientieren, habe ihn schon lange gereizt, erzählt er. Für die Münchner Galerie wolle er ein neues Programm aufstellen, genaueres könne er aber erst in einigen Wochen sagen: "Manche bisherigen Positionen werde ich übernehmen, andere werden neu hinzukommen."

Für den 58 Jahre alten Jahn bedeutet die Übernahme in München also nicht nur eine deutliche Erweiterung des eigenen Galerieprogramms in Landshut - sofern die Künstler mitspielen -, sondern auch, dass er einen Fuß in die Szene der Landeshauptstadt bekommt. Die bisherige Galerieleiterin Suzanna Künzl wird die Geschäfte auch unter dem neuen Namen führen. Ihr Interesse für junge Künstler wird dem Programm weiter zugute kommen.

Die Ära der Galerie Karl Pfefferle endet mit der gerade eröffneten Ausstellung des 1969 in England geborenen, seit 2010 in München lebenden Künstlers Duncan Swann. Mit dem Maler, der auch bildhauerisch arbeitet, hatte der verstorbene Galerist diese Präsentation noch vereinbart. Mit einer Einzelausstellung des österreichischen Malers Hubert Scheibl aus der österreichischen Künstlergruppe der "Neuen Wilden", den Jahn schon lange im eigenen Programm hat, soll die Galerie Jahn Pfefferle zur Open Art in München ihren Einstand geben.