Altenburg (dpa/th) - Für die Generalsanierung des Lindenau-Museums in Altenburg startet in der kommenden Woche der Umzug ins Interim. Als erstes zögen die Büros der Mitarbeiter in das ehemalige Einkaufszentrum in der Innenstadt, erläuterte Museumsdirektor Roland Krischke am Freitag vor Ort. Die leergezogenen Büros dienen dann als Verpackungsstation für die Kunstwerke. Auf rund 200 Quadratmetern wird im Ausweichquartier "Kunstgasse 1" während der Bauarbeiten im Haupthaus eine Auswahl der renommierten Sammlung zu sehen sein. Eine letzte Führung durch die angestammte Ausstellung ist am 1. Januar geplant, dann schließt das Museum bis 2023.