6. Februar 2019, 18:46 Uhr Kunst Alte Meister, ewig jung

Mit einem Besucherrekord ist am vergangenen Sonntag die Ausstellung "Florenz und seine Maler. Von Giotto bis Leonardo da Vinci" in München zu Ende gegangen. Etwa 138 000 Besucher sahen die bislang erfolgreichste Sonderausstellung der Alten Pinakothek, wie die Staatsgemäldesammlungen am Mittwoch mitteilten. Allein in den letzten drei Tagen der 15-wöchigen Laufzeit standen noch einmal fast 7000 Gäste Schlange, um die Meisterwerke aus dem Florenz der Medici zu erleben. "Erneut zeigt sich, wie ewig jung die sogenannten Alten Meister sind", jubeln die Verantwortlichen.