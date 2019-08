Ahrenshoop (dpa) - Feininger, Bisky, Niemeyer-Holstein und Co. unter dem Hammer: Die Versteigerung von mehr als 160 Kunstwerken in Ahrenshoop auf dem Darß hat etwa eine halbe Million Euro eingebracht. Die höchsten Zuschläge erzielten zwei Zeichnungen von Lyonel Feininger mit 25 600 Euro und 22 000 Euro, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Überraschend sei der Zuschlag von 18 000 Euro für ein Aquarell von Norbert Bisky gewesen. Am Ende der Versteigerung am Samstagabend hätten 162 Kunstwerke den Besitzer gewechselt. Das entspreche einer Zuschlag-Quote von 93 Prozent.