Von Michael Moorstedt

Es hat sich eine Menge Frust aufgestaut: Die großen Tech-Konzerne investierten zu wenig, zahlten kaum Steuern und „geben der Gesellschaft viel zu wenig zurück“, sagte Wolfgang Weimer jüngst in einem Interview. Quasi-Monopole und zu viel Marktmacht, aber auch die Umsetzung von fragwürdiger Politik aus dem Weiße Haus – etwa die kritiklose Umbenennung des Golfs von Mexiko in Golf von Amerika – führt der neue Kulturstaatsminister in einer Art Generalabrechnung ins Feld, wenn es um die Deutungshoheit im Internet geht. Eine Lösung für ihn: Die Einführung einer Steuer auf Online-Werbeleistungen in Höhe von zehn Prozent.