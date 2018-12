11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Kulturpreis Würzburg ehrt Pianist Michael Wollny

Der aus Schweinfurt stammende und heute in Leipzig lebende Pianist Michael Wollny, der zu den wenigen deutschen Jazzmusikern gehört, die auch international erfolgreich sind, hat vor wenigen Tagen den Kulturpreis der Stadt Würzburg erhalten. Oberbürgermeister Christian Schuchardt überreichte dem Musiker die mit 5000 Euro dotierte Auszeichnung im Rahmen eines Festaktes im Würzburger Rathaus. In ihrer Laudatio würdigte die

Musikjournalistin Beate Sampson Wollny als "Pianisten mit den soghaften Klängen". Wollnys Werdegang ist eng mit der Stadt Würzburg verbunden. So begann er seine Jazz-Ausbildung bereits als Student an der dortigen Hochschule für Musik bei Chris Beier, den er bis heute zu seinen prägendsten Einflüssen zählt. Mittlerweile ist Wollny selbst Professor in Leipzig.