Kulturförderung Bund streicht Geburtstagsgeschenk 26. August 2025, 16:16 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

So wurde mal für den Kulturpass geworben. (Foto: Jörg Carstensen)

Der Bundesrechnungshof erklärt den Kulturpass für 18-Jährige für verfassungsrechtlich nicht zulässig – und der Kulturstaatsminister sieht kaum mehr Chancen, die Initiative neu zu beleben.

Von Harald Hordych und Vivien Timmler, Berlin

