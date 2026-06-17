Seit Oktober 2022 hat sich die Zahl der Übergriffe auf Juden in Deutschland verdreifacht. Für 2025 dokumentieren die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus knapp 160 Fälle – allein im Kulturbetrieb. An der Erhebung gibt es aber auch Kritik.

Eine Meldung der vergangenen Tage: Das Kölner Comedia-Theater hat eine im Rahmen der Phil.Cologne geplante Lesung der jüdischen Autorin Mirna Funk in seinen Räumlichkeiten abgesagt. Das Theater begründet seine Entscheidung mit angeblich „pauschalisierenden“ Äußerungen Funks, die „aus Sicht der Hausleitung bestimmten Menschengruppen gegenüber diskriminierend“ seien. Die Lesung musste in einem Ausweichquartier stattfinden. Ob die Phil.Cologne nach dieser abrupten Absage auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Theater verzichten wird, ist nicht bekannt.