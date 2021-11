Essay von Nicolas Freund

Im Jahr 2008 fand der isländische Autor Andri Snær Magnason die Zukunft in der Küche seiner Großmutter. Da stellt er seiner Tochter Hulda eine Rechenaufgabe: Wann wird sie 94 Jahre alt sein, so alt, wie ihre Großmutter ist, die 1924 geboren wurde? Antwort: Im Jahr 2102! Und wenn nun in diesem Jahr Huldas Urenkelin, die sie dann möglicherweise haben wird, zu Besuch käme, würde Hulda eine Person kennen, die das Jahr 2186 erlebt, so wie sie auch jetzt schon eine Person kennt, nämlich ihre Uroma, in deren Küche sie gerade sitzt, die im Jahr 1924 geboren wurde. Das ist eine Spanne von 262 Jahren, ein Vierteljahrtausend, das in einer kleinen isländischen Küche mal eben auf eine einzelne Familie zusammenschrumpft.