Von Carolin Gasteiger und Theresa Hein

Weil Corona-Infektionen drohen, müssen Konzerte, Theateraufführungen und Lesungen abgesagt werden. Aber man muss deshalb nicht komplett auf Live-Events verzichten. Eine kleine, laufend aktualisierte Auswahl:

Arte Concert zeigt am Dienstagabend einen Auftritt der Gruppe The Inspector Cluzo im Rahmen der "ConverSessions". Die beiden Franzosen Laurent Lacrouts und Mathieu Jourdain sind Musiker und Landwirte, ihr aktuelles Live-Album trägt den folgerichtigen Titel: "The Organic Farmers Season: Unplugged Live". Um 20:30 Uhr kann man hier den Konzertmitschnitt aus Les Landes ansehen und anhören.

Die Berliner Volksbühne hat den Vorstellungsbetrieb bis 30. November eingestellt und bietet stattdessen wieder ein umfassendes Digitalprogramm. Die Diskurs-Reihe "Position mit Abstand" zum Beispiel, die sich unter anderem der Probleme des strukturellen Rassismus und Diskriminierung annimmt, aber auch die Ökonomisierung des Gesundheitssystems behandelt. In der aktuellen Folge geht es um das Kolonialerbe in deutschen Städten und die Frage, wie damit umzugehen sei.

Das Münchner Lenbachhaus macht laufende Ausstellungen ebenfalls digital erlebbar. "Entdecken Sie zum Beispiel Maria Franck-Marcs 'Tanzende Schafe' und weitere Neuerwerbungen rund um den Blauen Reiter", heißt es im Newsletter des Hauses. Das Projekt "Sammlung Online" soll regelmäßig um Videos und Bilder aus den Ausstellungen erweitert werden.

Die Bayerische Staatsoper führt die Reihe "Montagsstücke" fort - auch an diesem Dienstag um 19 Uhr. Den Anfang machen Intendant Nikolaus Bachler und Michael Nagy mit "Jedermann". Der Abend kombiniert eine Lesung aus Philip Roths Spätwerk "Everyman" mit den "Jedermann-Monologen" von Frank Martin. Der Livestream der "Montagsstücke" via staatsoper.tv ist kostenlos.

"Hope@Home" ist zurück. Der Geiger Daniel Hope wird in den kommenden Wochen erneut Konzerte mit Gästen in seinem Berliner Wohnzimmer geben. Täglich um 19 Uhr überträgt Arte Concert das im Livestream. Unter dem Motto "Next Generation" möchte Hope ganz besonders junge und freischaffende Künstlerinnen und Künstler fördern. Unter anderem haben Popsänger Max Mutzke, Hornistin Sarah Willis und Pianist Christoph Eschenbach zugesagt.

In einer Online-Ausstellung zeigt das New Yorker Brooklyn Museum Kostüme aus The Crown und The Queen's Gambit neben Stücken aus der eigenen Sammlung. Besucher können die zusammen mit Netflix kuratierte Show "The Queen and The Crown" bis zum 13. Dezember kostenlos im Internet anschauen.

Umfangreich ist das Angebot des Münchner Residenztheaters für den Teil-Lockdown. "Dantons Tod" wird im Stream abrufbar sein, außerdem lesen Schauspielerinnen und Schauspieler aus "Annette, ein Heldinnenepos" von Anne Weber vor, das den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Zudem legt das Resi seine Reihe "Tagebuch eines geschlossenen Theaters" erneut auf, in der Ensemblemitglieder das leere Theater bespielen oder Videos von zu Hause schicken.

Und zum Vormerken während des Teil-Lockdowns: Das Londoner Old Vic Theatre will im Dezember die komplette Aufführung des Klassikers "A Christmas Carol" live im Netz übertragen, berichtet der Guardian.