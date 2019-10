Mannheim (dpa/lsw) - Zwei Tage lang steht in Mannheim die Nacht im Mittelpunkt. Unter der Ägide des städtischen Tochterunternehmens Startup Mannheim beginnt heute die "International Night Culture Conference". In Vorträgen, Diskussionen und Workshops geht es um die verschiedenen Aspekte urbanen Nachtlebens. So kommt am Montag etwa die venezolanische Stadtplanerin Andreina Seijas zu Wort, die ihren Forschungsschwerpunkt auf die verschiedenen Ausprägungen der Nachtkultur in großen Städten legt.

Bei dem Thema gilt Mannheim als Vorreiter. So ist dort im vergangenen Jahr der erste Nachtbürgermeister Deutschlands gewählt worden. Zu seinen Aufgaben gehört es etwa, Konflikte im Nachtleben zu entschärfen. Dabei vermittelt er beispielsweise zwischen genervten und ruhebedürftigen Anwohnern und feiernden Partygästen. Dem Thema wird auf der Konferenz viel Beachtung geschenkt. So geht es in einem ganztägigen Workshop am Dienstag darum, welche Anforderungen an die Position eines "Night Mayors" gestellt werden.