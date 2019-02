1. Februar 2019, 18:48 Uhr Kultur Kreativ in der Bürobotanik

Die Short Time Gallery von Elli Hurst und Kathrin Winter

Von Evelyn Vogel

Mit Zwischennutzungen haben die Künstlerin und Grafikdesignerin Elli Hurst und die PR- und Kulturmanagerin Kathrin Winter Erfahrung. Das ganze Konzept ihrer Short Time Gallery basiert darauf. Auch dass es schnell mal eng werden kann, kennen sie von anderen Räumen, die sie temporär bespielt haben. Deshalb lassen sie sich auch nicht aus der Ruhe bringen, als es bei der ersten Abendöffnung des "SP CE" zeitweilig eng wird im Raum 519. "Bürobotanik - dem Wachstum verpflichtet" heißt die erste Präsentation, weil es allenthalben um jenes Grün geht, das vielen Menschen den Lebensraum Büro erträglicher macht.

Monat für Monat werden sie eine Ausstellung organisieren, unter anderem ist eine Licht- und Soundinstallation geplant, für die sie sich schon nach anderen Kreativen im Haus umschauen, mit denen sie sich verbünden wollen. Im Februar wird die Fotografin Barbara Donaubauer den Leerstand in der Alten Akademie mit der Kamera untersuchen, die Ergebnisse sollen in die Werkschau "Rasterfahndung" einfließen. Und im April ist die interdisziplinär arbeitende Künstlerin Judith Egger eingeladen, in und mit dem Raum zu arbeiten und das Ergebnis anschließend vor Ort zu präsentieren. "Artist in Office" nennt Winter das. Zudem dient der Raum den beiden auch als Kunstbüro. Sie wollen dort regelmäßig an ihren Projekten arbeiten. "Und unsere Website braucht dringend unsere Zuwendung", mahnt Winter sich selbst.

Apropos Website: Die Schreibmaschine auf dem Bürotisch ist mehr als eine nostalgische Reminiszenz an die einstige Nutzung der Räume. "Als das Internet am Anfang noch nicht funktionierte", erzählt Winter, "konnte ich mit der viel erledigen". Eine umfängliche Ausstattung ist sowieso eher hinderlich im "SP CE". Allabendlich müssen sie alles in die verschließbaren Schränke räumen, denn die Büros, die sie bis spät abends nutzen können, lassen sich nicht einzeln absperren.

Auch das wirkt wie eine Fortsetzung des temporären Prinzips ihrer Short Time Gallery. Zuletzt agierten sie selbst wie ein "SP CE", boten auf 250 Quadratmetern in bester Lage im Lehel 20 Künstlern Arbeits- und Ausstellungsmöglichkeiten. Davor belebten sie einen ehemaligen Supermarkt. Und zur Premiere des Projektes 2013 füllten Hurst und Winter die Regale eines leer stehenden Schuhladens mit Kunstwerken. Begonnen aber hatte alles ganz klein mit dem "Wintersalon" in der eigenen Wohnung. Neben einer Pop-up-Galerie präsentierten sie dort auch Live-Musik und Lesungen. Die Short Time Gallery hat also reichlich Erfahrung mit "SP CE".