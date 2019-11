What is so terrible about craft? / Die Produkte der menschlichen Hand": In einer Kirche in Köln hat Andrea Büttner die Gottesdienstszenen gedreht. Die Produkte stammen von Manufactum, dem "Warenhaus der guten Dinge", wie sich das Unternehmen selbst nennt. Videostills: Andrea Büttner; Hollybush Gardens, London; David Kordansky Gallery, Los Angeles; Galerie Tschudi, Zuoz; VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Andrea Büttner hat in ihrer neuen Videoarbeit "What is so terrible about craft? / Die Produkte der menschlichen Hand" der Verbindung von klösterlicher Handarbeit und dem Warenhaus Manufactum nachgespürt

Schon das Hinaufsteigen über die Treppen ähnelt einer Annäherung an einen kirchlichen Prachtbau. Errichtet auf Hügeln sollten die Gotteshäuser dem Gläubigen - und vielleicht noch mehr dem Nichtgläubigen - bedeuten, dass er sich himmelwärts zu begeben hat, wenn er sich Gott nähern will. Nun ist das Gebäude des Münchner Kunstvereins zwar ebenerdig am Hofgarten gelegen, aber um in die Ausstellungsräume zu gelangen, steigt man zwei breite marmorne Treppen empor. Und steht dann normalerweise im oberen Entree, das über eine breite Öffnung in den Hauptraum übergeht.

In der aktuellen Ausstellung von Andrea Büttner ist das ein wenig anders. Noch auf den letzten Stufen hört man schon die Klänge liturgischer Gesänge, dringen die melismatischen Schleifen und Bögen der Choräle ins Ohr. Der Durchlass ist mit Filzvorhängen verschlossen. Deren Zurseiteschieben ähnelt auf eine merkwürdige Weise dem Öffnen des Kirchenportals. Im Innern des Raumes blickt man dann tatsächlich auf eine Szene in einer Kirche, in der eine Messe zelebriert wird.

Doch das ist nur die eine Seite. Andrea Büttners Doppelprojektion zeigt auf einer Seite die Kirchenszenerie vom Betreten des Sakralraumes mit einigen Schwenks auf Details bis zum Ende des Gottesdienstes. Auf der anderen sind in raschem Wechsel Bilder von der Verkaufspalette von Manufactum zu sehen, das sich selbst "Das Warenhaus der guten Dinge" nennt. Mal sind es Screenshots aus dem Online-Katalog, in denen die Produkte vor strahlend weißem Hintergrund museal wie Kunstobjekte im White Cube inszeniert sind. Objekte, die der potenzielle Käufer als wunderbar stylish, echt, handwerklich hochwertig, von bäuerlicher Herkunft, natürlich, unverfälscht, rein kategorisiert. Dann wieder sind es amateurhaft anmutende, leicht verwackelte Videoaufnahmen von Produkten in Verkaufsregalen. Dicht gestellt und gestapelt, hochwertig verpackt und mit ausführlichen Beschreibungen versehen.

Tatsächlich stammen ja viele Manufactum-Produkte aus Klosterproduktionen. Andrea Büttner bringt zusammen und macht sichtbar, was zusammen gehört: den spirituellen Ort mit dem kommerziellen Zentrum. Und plötzlich wird alles zu einer Kathedrale des Konsums. Die Nonne, deren Stimme man eingangs hört, sitzt tatsächlich in einem Manufactum-Laden an der Kasse - in vollem Habit. Sie selbst sieht man im Video allerdings nie, ebenso wenig wie Kunden. Alles ist auf die Produkte und die damit verbundene Frage konzentriert: Wo verläuft die Grenzlinie zwischen Handwerk und Kunst? Wie ist das Verhältnis von Handwerk und reaktionären, politischen Bewegungen? Und wie werden diese in Gesellschaft und Religion fortgeschrieben?

Mit all diesen Fragen beschäftigt sich die 47 Jahre alte Künstlerin schon lange. Sie ist bekannt für ihre riesigen Holzschnitte, einer beinahe schon archaischen, vor allem auch poveren Technik. Eine ganze Reihe davon war kürzlich in der Galerie von Barbara Gross zu sehen. Themen wie Armut und Scham bestimmen die Holzschnitte wie die Videoarbeiten seit Andrea Büttners Dissertation 2008 am Londoner Royal College of Art.

Zudem hat sie das Video "Minerva" gedreht, das rund um die Uhr im Schaufenster am Hofgarten läuft und auch auf der Website des Kunstvereins. Dort konzentriert sie sich auf die Handlungen einer Supermarktkassiererin in Texas. Ihr Name: Minerva. Ihre Herkunft: Mexiko. Armutsmigration, Sprachbarrieren, Gesellschaftsschichten, Warenverkehr - all dies steckt in dem knapp sechsminütigen Video, in dem sich Büttner ganz auf die Hand-Lung im Wortsinn konzentriert.

"What is so terrible about craft?" war übrigens eine Auftragsarbeit des KW Institute for Contemporary Art in Berlin (wo die neue Kunstvereinsdirektorin Maurin Dietrich zuvor als Kuratorin arbeitete), der Julia Stoschek Foundation und der Outset-Stiftung, die früher in München, nun in Berlin beheimatet ist. Dass sie nach dreijähriger Entstehungspahse in München zu sehen ist, passt. Wo ist die ManufactumWarenwelt mehr zu Hause als hier?

Andrea Büttner: What is so terrible about craft?, Kunstverein München, Galeriestr. 4 am Hofgarten, bis 1. Dezember, Di-So 12-18 Uhr, Do 12-21 Uhr