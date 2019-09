Hannover (dpa/lni) - Hannover lässt seine Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas als Roman schreiben. Autor des sogenannten "Bid Books", das Ende September abgegeben werden muss, ist der 30 Jahre alte Schriftsteller Juan Guse. Dies habe noch keine andere Stadt vorher gemacht, teilte die niedersächsische Landeshauptstadt am Dienstag mit. In "Hannover 2025 - Agora of Europe" greife Guse das Szenario eines existenziell gefährdeten Europas auf und erwecke zwei der berühmtesten Hannoveraner, Gottfried Wilhelm Leibniz und Kurt Schwitters, zum Leben.

Die Agora war in der griechischen Antike die Versammlungsstätte des Volkes, also politisches Zentrum, Marktplatz und Theater. In Hannover soll ein solcher Begegnungsort in der City entstehen. Außerdem will Hannover mit europäischen Themen punkten. Zu den Schwerpunkten zählen grüne Stadt, Musik als universelle Sprache sowie Religion auf der Suche nach gemeinsamen Werten. Flankierend läuft eine Plakat- und Postkartenkampagne bis Ende Oktober.

Für das Jahr 2025 haben sich als Kulturhauptstadt Europas neben Hannover auch Hildesheim, Nürnberg, Zittau, Chemnitz, Dresden und Magdeburg beworben. Sollte Hannover gewinnen, rechnet die Stadt mit Kosten von rund 80 Millionen Euro.