Gera (dpa/th) - Nach dem Ausscheiden Geras im Rennen um den Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2025 hat sich Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff ernüchtert gezeigt. "Ich bin sehr enttäuscht, dass Gera nicht für die zweite Runde nominiert wurde", zitierte ihn die Staatskanzlei in einem Tweet am Donnerstag. "Es war die einzige Bewerbung, die von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt ausging, und eine solche Kulturhauptstadt hätte Europa gutgetan", so Hoff weiter. Er stellte in dem Tweet aber in Aussicht, einen Teil der Gelder, die für die Kulturhauptstadtbewerbung 2020 vorgesehen waren, für Kulturprojekte zu bewilligen.

Anders als Magdeburg, Hannover, Nürnberg, Chemnitz und Hildesheim schafften Gera, Dresden und Zittau es am Donnerstag in Berlin nicht auf die Liste der Kandidaten für den Kulturhauptstadt-Titel.

Deutschland darf im Jahr 2025 neben Slowenien eine der beiden Kulturhauptstädte Europas stellen.

Eine Thüringer Stadt konnte den Titel in der Vergangenheit bereits erreichen: Weimar war 1999 die europäische Kulturhauptstadt aus Deutschland. Zuvor hatte es 1988 West-Berlin geschafft, 2010 zuletzt Essen mit dem Ruhrgebiet.