Ebersbach (dpa/sn) - Eine neu gegründete Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der Oberlausitzer Mundart will den Dialekt vor dem Vergessen bewahren. Nach Angaben von Gabriele Lang vom Lusatia Verband soll ein Netzwerk für Mundartgruppen, Mundartsprecher und Mundartschreibende entstehen. Besonders wichtig sei es, dass diese in Kindergärten und Schulen mitwirkten, um Kinder wieder für den einst so typischen Dialekt im Oberlausitzer Bergland und Zittauer Gebirge zu begeistern, so Lang.

Immer weniger junge Oberlausitzer sprechen mit dem Dialekt, gekennzeichnet durch das weit im hinteren Rachen gebildete und "stark gerollte R". Gesprochen wird die Mundart heute noch zwischen Bischofswerda und Zittau. Einer der Wegbereiter der Oberlausitzer Mundartforschung war August Matthes zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Volksschullehrer reiste durch seine Heimat und hielt die Unterschiede im Gebrauch der Mundart fest.

Verschiedene Vereine widmen sich der Pflege der Oberlausitzer Mundart, etwa der Volkschor Wehrsdorf, die Mundartgruppe Sohland/Spree, die Volksspielkunst Thalia Jonsdorf und die Heimatgruppe "Rutkatl" aus Cunewalde oder die "Edelroller" aus Ebersbach. Sprachwissenschaftler haben die deutschen Mundarten aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu großen Verbänden zusammengefasst. Je nach Einteilung gibt es bis zu 20 solcher großen Dialektgruppen. Die Oberlausitzer Mundart gehört zu den Mitteldeutschen Dialekten.

Die neue Gesellschaft gründete sich am vergangenen Wochenende unter dem Dach des Lusatia-Verbands. Er ist das Netzwerk der Oberlausitzer Heimat-, Natur-, Geschichts- und Gebirgsvereine zur Förderung der Oberlausitzer Kultur und Identität.