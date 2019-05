28. Mai 2019, 18:50 Uhr Kultur-Crossover Eingesperrt

Im Büro Oktopus vermisst man "einen positiven Vibe"

Von Michael Zirnstein

Mit Bürokollektiven ist es wie mit Wohngemeinschaften: Man kann sich seine Mitmenschen passgenau zusammensuchen, aber ob man dann wirklich gemeinsam über sich hinauswächst oder sich aus dem Weg geht, zeigt sich erst im Alltag. Ein Beispiel aus Raum 424, wegen seiner acht Plätze genannt Büro Oktopus. Eine neue Kollegin (mit Namen sind wir hier ob möglicher Empfindlichkeiten vorsichtig) hängt zur Verschönerung der Mehrzwecktristesse Bilder auf. "Wer hat denn die schrecklichen Bilder aufgehängt", lästert ein schon länger Ansässiger. Und die Neue wird nie mehr gesehen.

So berichtet Laura Bruns, Design-Thinking-Tausendsassa aus dem "SP CE"-Alltag. "Nicht, dass wir uns nicht mögen", erklärt sie, "aber es gab nie einen positiven Vibe." Anfangs fantasierte man noch über gemeinsame Vorhaben, doch dann sei jeder in eigenen Projekten "eingesperrt" gewesen. Matthieu Chladek war fester eingespannt in die "Platform"-Ateliers, Laura Lang tauchte in die Organisation der Zwischennutzung "Z Commmon Ground" in Laim ein, andere kamen nur nachts oder verschwanden in den Urlaub. Bevor Bruns selbst anderen Aufgaben in Berlin nachging, bemühte sie sich noch, die Gemeinschaft im ganzen Haus anzukurbeln. Zusammen mit der Büro-Initiatorin Barbara Lersch zeigte sie einen Film in ihrer Reihe "Urban Shorts", sie lud zum mittwöchlichen Salatessen im Gemeinschaftsraum - zehn Leute kamen, dann verebbte die Idee.

Ähnlich "lost im Haus" fühlte sich Anne Hünseler. Die Medienwissenschaftlerin nutzte das Büro, um Schauspieler für eine neue TV-Serie zu casten. Dorthin eingeladen hat sie aber niemanden. Die Flure hätten bald "wild" ausgeschaut, "nicht repräsentabel". Sie hatte gehofft, Kontakt zu Jule Ronstedts Drehbuch-Team zu finden. Aber in den langen Fluren laufe man sich nicht so einfach über den Weg.

Vielleicht war das Gebäude nicht ideal für ein großes Vernetzungs-Projekt, mutmaßt Laura Bruns, "auf jeden Fall hätte es eine Gemeinschaftsküche gebraucht, um sich zu begegnen, oder allein schon einen Kopierer auf dem Gang als Kommunikations-Tool." Verdammen mag sie das Konzept aber nicht, in einer anderen Bürogemeinschaft habe sich ein Co-Working-Space für Frauen entwickelt. Und einen Schreibtisch für 50 Euro im Monat in der Innenstadt finde sie so schnell nicht wieder.