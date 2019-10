Chemnitz (dpa/sn) - Einen Tag nach der offiziellen Präsentation in Berlin ist die Bewerbung von Chemnitz als Europas Kulturhauptstadt 2025 für jedermann online einsehbar. Am Mittwoch stellte die Stadt das so genannte Bid Book auf die Internetseite der Bewerbungskampagne. In dem mehr als 60 Seiten umfassenden Dokument werden in sieben Kapiteln detailliert alle Aspekte der Kandidatur dargestellt.

Am Dienstag hatte sich Chemnitz unter dem Motto "Aufbrüche - opening minds - creating spaces" gemeinsam mit sieben weiteren deutschen Städten als Bewerber für den Titel Europas Kulturhauptstadt 2025 vorgestellt. Konkurrenten um die Gastgeber-Rolle in sechs Jahren sind Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Im Dezember trifft eine Jury eine Vorauswahl, im Herbst 2020 soll dann der Titelträger feststehen.