München (dpa/lby) - Zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven (1770-1827) startet der Klassiksender des Bayerischen Rundfunks ein Großprojekt. Ab dem 14. Dezember seien unter dem Motto "Beethoven bewegt BR-Klassik" über ein Jahr hinweg bayernweit Veranstaltungen und Inhalte für Fernsehen, Hörfunk und die sozialen Medien geplant, teilte der BR mit. Als Höhepunkte kündigte der Sender unter anderem eine zehnteilige Hörbiografie, einen Kreativwettbewerb für Kinder und das Open-Air-Konzert "Klassik am Odeonsplatz" in München mit Musik von Beethoven an. Prominente Unterstützer sind die Pianisten Sophie Pacini und Igor Levit sowie der Sternekoch Alexander Herrmann.