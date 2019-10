Berlin/Gera (dpa/bb) - Im Rennen um den Titel Kulturhauptstadt 2025 hat Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb seine Stadt als Spiegel Europas gepriesen. "Gera ist Europa im Konkreten und im Besonderen", sagte der parteilose Politiker am Dienstag in Berlin. Mit der Bewerbung solle im Kleinen gezeigt werden, wie Europa im Großen aussehen könne. Vonarb verwies auf die vielfältige Industrie- und Kulturgeschichte der Ostthüringer Stadt: "Die Idee des europäischen Humanismus, der Weltoffenheit und Toleranz sind an wenigen Orten so eng verknüpft mit ökonomischen Fortschritt und Zukunftsfreude wie in Gera." Neben Gera bewerben sich sieben weitere deutsche Städte um den Titel.