Berlin (dpa) - Liebhaber von Clärchens "Schwoof" müssen während der Renovierung von "Clärchens Ballhaus" nicht auf die beliebte Tanznacht verzichten. DJane Clärchen und die Ballhaus Band ziehen vorübergehend ins Berliner Ballhaus in der Chausseestraße, das für seinen Tischtelefone bekannt ist, wie ein Sprecher der Ballhaus Band am Sonntag mitteilte. Die neue Veranstaltungsreihe unter dem Namen "DJane Clärchen & die Ballhaus Band im Exil" finde in altbewährter Manier freitags und samstags ab 21.00 Uhr statt. Auftakt ist am 24. Januar.

Das für seinen bröckelnden Charme bekannte wie beliebte "Clärchens" hatte am Wochenende das vorerst letzte Mal zum Schwoof" geladen und soll in den nächsten Monaten renoviert werden. Der Besitzer, der Fotograf Yoram Roth, will "so schnell wie möglich" wieder öffnen, was fünf bis sechs Monate bedeuten könne.