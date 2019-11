Bad Muskau (dpa) - Großbaustelle Pückler-Park: Die Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau berät auf ihrer Sitzung am Donnerstag (Pk 13.30 Uhr) die anstehenden Sanierungsvorhaben im Unesco-Welterbe. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Arbeiten an der Brauerei, dem Niederländischen Hof, der Villa Pückler sowie der Villa Bellevue und dem Badehaus. Darüber hinaus sind Sanierungsarbeiten an der Roten Brücke, der Fuchsienbrücke und der Rehderbrücke geplant.

Der siebenköpfige Stiftungsrat tagt zwei Mal im Jahr, um Beschlüsse für die Arbeit der Stiftung zu fassen. Diese wurde 1993 durch den Freistaat Sachsen errichtet. Ihre Aufgabe ist es, das kulturhistorisch bedeutsame Ensemble nach historischem Vorbild wiederherzustellen und zu erhalten. Der Muskauer Park steht seit 2004 als polnisch-deutsches Kulturerbe auf der Unesco-Liste.