23. August 2018, 18:53 Uhr Kultur An den Quellen der Rockmusik

Das Debütalbum der Münchner Bluesband "Muddy What?"

Von Dirk Wagner

Muddy What?fragt der Bandname einer seit zwölf Jahren aktiven Münchner Bluesformation um die Geschwister Ina und Fabian Spang und den Schlagzeuger Michael Lang. So, als habe man den Namen Muddy Waters nicht richtig verstanden. Den Namen also jener Blues-Legende, deren elektrisierte Auslegung des Blues seit den Vierzigerjahren immerhin auch Rockbands wie The Rolling Stones oder AC/DC inspiriert hat. Folgerichtig darf man dessen Songs auch als Quelle der Rockmusik deuten, aus der auch das erste Stück auf dem heuer erschienenen Muddy-What?-Debütalbum "Gone From Mississippi" sprudelt: "Mannish Boy" über das sexuelle Erwachen jenes jungen Mannes, der nun schon seit 1955 stellvertretend für die verschiedenen Generationen, die ihm lauschen, hypnotisch pulsierend betont, dass er kein Junge mehr ist, sondern ein Mann. Die rock-historisch bedeutende Textzeile aus dem Muddy-Waters-Klassiker, nach der sich die Rolling Stones benannten, lässt Muddy-What?-Sänger Fabian Spang allerdings weg. So wie er auch auf all die Textzeilen verzichtet, die den Sex explizit benennen.

Stattdessen geht es bei Muddy What? musikalisch gleich zur Sache, wenn Ina Spangs E-Gitarren-Spiel tief eintaucht in den wie Lava brodelnden Sound der Band, aus dem sich leidenschaftlich der heiße Atem von Hubert Hofherrs Bluesharp-Spiel erhebt. In einem weiteren Blues-Klassiker, den die Band neu interpretiert, ergänzt Spang wiederum den Text und belässt den Ich-Erzähler in Robert Johnsons "Love In Vain" am Ende nicht auf dem Bahnsteig, wo er dem Zug nachblickt, in der die große Liebe von dannen zieht. Spang erzählt auch von der Einsamkeit danach, wenn der Verlassene daheim zur Gitarre greift und gar nicht anders kann, als eben jenes Lied zu spielen. In Gedenken an die Frau, die in seinen Gedanken immer noch in dem davonfahrenden Zug sitzt, der immer schneller und schneller wird, so wie die Musik, die nun selbst zum rasenden Zug wird.

Tatsächlich interpretiert die Band die Fremdkompositionen auf ihrem Album ebenso wie in ihren Konzerten so frei, dass man sie guten Gewissens auch zu den eigenen Songs rechnen könnte. Oft sind es nur noch Textzeilen, die dem blues-kundigen Hörer die Quelle verraten. Doch auch die eigenen Songs nehmen live immer wieder eine andere Gestalt an, so dass dieses bei Howlin' Who Records erschienene Album nur eine Momentaufnahme eines sich stets verändernden Flusses zeigt. Eine spannende Momentaufnahme allerdings, die vor allem auch mit Ina Spangs Mandolinenspiel weitere, unvergesslich schöne Höhepunkte offeriert.

Muddy What?: Gone From Mississippi (Howlin' Who Records), live am 25. August, 20 Uhr, Jazzfest Passau und 8. September, 21 Uhr, Hide Out, München, Volkartstr. 22