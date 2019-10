Die Szene, wie sich der baumlange Christian Seiler in Lederschuhen, langem Arm- und Beinkleid heftig schwitzend im 40 Grad heißen Souk von Marrakesch verirrt und sich schließlich, gegen alle Peinlichkeitsbedenken, in eine kühlende Dschellaba kleidet - darunter nichts -, sagt einiges aus über die Art, wie dieser Christian Seiler über die Welt schreibt, die bei ihm vor allem eine Welt des guten Essens ist. Endlich in das kuttenartige Stoffgewand gehüllt, lässt er sich durch das Gewusel treiben, isst gefülltes Fladenbrot und hört dem Muezzin zu, in der Gewissheit, dass es hier sicher niemanden gibt, der an seiner offensichtlichen Verkleidung Anstoß nehmen könnte. Doch dann legt ihm einer seine Hand auf die Schulter und fragt: "Bist du's, Seiler?"

SZPlus