3. September 2018, 21:09 Uhr Küstenort Étretat Der Fels und die Brandung

Das Felsentor von Étretat haben viele berühmter Künstler verewigt, Claude Monet war einer davon. Jetzt soll die gemalte Ikone in der Normandie wieder Naturraum werden.

Von Joseph Hanimann

Überlassen wir gleich dem Schriftsteller Guy de Maupassant das Wort, er kannte den Ort bestens. Die kleine Bucht von Étretat, schrieb er am 3. November 1877 an Gustave Flaubert, ducke sich hinter einer "riesigen Felsenarkade, unter der man bei Ebbe trockenen Fußes hindurchgehen kann". Der Weg hinauf sei hingegen so steil, dass man sich ängstlich an den Grasbüscheln festkralle. Damit allerdings liegt der Autor für heute schon falsch. Von ängstlichen Fußgängern ist nichts mehr zu sehen. In Sandalen und Turnschuhen ...