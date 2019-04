23. April 2019, 18:52 Uhr Künstliche Intelligenz Unberechenbarer Mensch

Realität funktioniert nicht nach klaren Regeln. Entsprechend schwierig ist es, künstliche Intelligenz für den Umgang mit ihrer Umwelt zu programmieren. Dieses Dilemma kann unabsehbare Folgen haben.

Von Anca Dragan

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein epochaler Technologiesprung, der die Menschheit vor Fragen stellt, die keine Disziplin alleine beantworten kann. John Brockman, Agent für Wissenschaftsliteratur und Gründer des Debattenforums Edge.org, hat das "Possible Minds"-Projekt ins Leben gerufen, das Natur- und Geisteswissenschaften zusammenführt, um KI und deren wahrscheinliche Ausformungen und Folgen zu ergründen. Das Feuilleton der SZ druckt Texte aus dem Projekt sowie europäische Reaktionen als Serie.

Anca Dragan ist Dozentin am Department of Electrical Engineering and Computer Sciences an der UC ...