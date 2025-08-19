Wer in diesem Jahr über die Gamescom läuft, sollte ganz genau hinschauen. Ist das, was da über die Bildschirme flirrt, wirklich menschgemacht? Oder verlassen sich Spielehersteller mittlerweile auf KI?
GamescomDieser eine verräterische Satz
Lesezeit: 4 Min.
Kaum eine Szene streitet so giftig über künstliche Intelligenz wie die Spieleentwicklung – und wird das nun auch auf der Gamescom tun. Etwa über das hübsche Weltraumabenteuer „The Alters“.
Von Marie Gundlach
