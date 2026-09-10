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Künstliche IntelligenzTodeswahrscheinlichkeit grob zehn Prozent? Guter Deal!

Lesezeit: 5 Min.

„Wir glauben wirklich und aufrichtig, dass KI alle Menschen auslöschen könnte.“ Das schreibt einer der führenden Forscher bei Anthropic, dessen Job es ist, genau das zu verhindern.
„Wir glauben wirklich und aufrichtig, dass KI alle Menschen auslöschen könnte.“ Das schreibt einer der führenden Forscher bei Anthropic, dessen Job es ist, genau das zu verhindern.
Imago/Christian Ohde

Immer wieder kursieren Zahlen, mit welcher Wahrscheinlichkeit KI die Menschheit auslöschen werde. Das zeigt, wie unernst diese Branche mit den Risiken ihrer Forschung umgeht.

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Es könnte sein, dass es die Menschheit innerhalb eines Jahrzehnts nicht mehr geben wird, weil eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz sich unserer entledigt hat. Es könnte auch sein, dass der TSV 1860 München im Jahr 2036 in der Champions League spielt. Oder dass es dieses Jahr am 18. November erstmals schneit.

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