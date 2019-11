Nach 90 Minuten muss man nachlesen, was man da angeblich gehört hat. Ach ja: "Wie sehen die Herausforderungen und Berufschancen für Schauspieler aus?", steht auf dem Flyer der Akademie der Schönen Künste, es ist der zweite von drei Abenden über die Veränderung des Schauspielerberufs (nächster Termin am 19. November, 19 Uhr, "Wie sehen heutige Theatertexte aus?"). Komisch nur, dass von Veränderungen kaum die Rede ist, sondern man sich in einer romantischen Rückschau auf die guten alten Zeiten erging. Zeiten, in denen, ach!, Dieter Dorn noch das Residenztheater leitete und auf Bühnen "Größen" wie Rolf Boysen und Gisela Stein spielten. Nichts gegen Boysen und Stein, aber die Verklärung der Vergangenheit hat der Kunst noch nie gut getan.

Dabei sitzt auf der Bühne geballte Kompetenz: die Schauspieler Jens Harzer und Wiebke Puls, der Metropoltheater-Chef und Schauspieldozent Jochen Schölch, Theaterkritiker Peter Kümmel und Schauspielschulabsolvent Arne Kertesz. Kertesz ist zudem Enkel von genau jener Gisela Stein und somit prädestiniert, auch über Zukunft zu sprechen. Darf er aber nicht. Moderator Matthias Günther, Dramaturg, interessiert sich mehr für Großmutter Gisela. Als Moderator und Fragesteller steuert er das Gespräch - leider Richtung "Früher war alles besser-Gedächtnisabend". Kertesz kann auch keine grandiosen Storys über die Stein beitragen, für ihn war sie, völlig zu Recht, halt die Oma.

Schade. Denn es gäbe wirklich viel zu besprechen. Ein paar Anstöße: Welche strukturellen Veränderungen müssen am Theater geschehen, damit Schauspieler ihre Arbeit gut und gern machen? Was hat die "Me too"-Debatte an dem Beruf verändert? Welche Visionen haben Absolventen? Welcher Markt erwartet sie? Einzig Wiebke Puls darf über Veränderungen ihres Berufs sprechen und die Chancen, die das mit sich bringt. Puls, seit 2006 an den Kammerspielen, erzählt von ihrer Arbeit mit Frank Baumbauer, Johan Simons und Matthias Lilienthal. Bei Lilienthals Theater steht die Botschaft im Mittelpunkt der Kunst, klassische schauspielerische Virtuosität, wie sie Puls hat, sind nicht mehr das Maß aller Dinge. "Dieses vergleichende Schauen hatte ich nie. Mein Blick ist stets auf einzelne Künstler gerichtet, in den Begegnungen erfahre ich Kontinuität. An den Kammerspielen sehe ich Weiterentwicklung. Die permanente Öffnung, die manchmal fast ein Aufbrechen ist, das ist für mich der Auftrag", sagte Puls. Sie sieht die Herausforderung für Schauspieler eher in strukturellen Fragen: "Wenn ich nicht genug Zeit bekomme, mich sorgfältig den Themen und Texten zu widmen, laufen wir Gefahr, dass geschludert wird, dass alles nur eine Behauptung ist." Spannender Punkt. Aber statt dem nachzugehen, erinnert der Moderator lieber noch einmal an Castorfs "Miss Sara Sampson". "Da waren sicher manche von Ihnen dabei". Die Inszenierung stammt aus dem Jahr 1989.