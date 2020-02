Es ist eine Explosion aus Farben, Blumen und einem übergroßen Hummer mit Cocktailschirmchen, der beim Konzert von Silbermond in der Olympiahalle auf der Bühne steht. Ein Indiz dafür, dass vom Programm ebenso Buntes und Vielfältiges zu erwarten ist. Natürlich gibt es altbekannte Songs wie "Das Beste" und "Leichtes Gepäck", und auch der Sound ist passagenweise der unverwechselbare pop-rockige, aber mit dem neuen Album "Schritte" gibt es auch spannend Neues zu entdecken. Gleich mehrmals probiert die Band aus Sachsen die Olympiahalle für ein übergroßes Wohnzimmer-Konzert aus. "Wir müssen näher zusammenrücken", erklärt Sängerin Stefanie Kloß und singt anschließend mit "Mein Osten" eine poetisch-politische Liebeserklärung an ihre Heimat. Da heißt es etwa: "Wir werden reden müssen, aber was nicht hilft, sind wir uns da einig, sind Ideen von 1933", und dafür gibt es in der Olympiahalle Szenenapplaus.

Politisch war Silbermond mit Auftritten bei Konzerten gegen Rechts sowieso schon. Mit "Schritte" wollen sich die Veteranen des Deutschpop der frühen 2000er aber noch eindeutiger positionieren. Das funktioniert gut bei Songs wie "Mein Osten". Andere Songs wie die Selbstliebe-Ballade "Für Amy" und besonders die Regenbogen-Hippie-Hymne "Träum ja nur", die in einem Aufwasch Klimawandel, Rassismus, Gleichberechtigung und Homophobie abhandelt, wirken aber doch arg holzschnittartig. Das tut der Stimmung keinen Abbruch, die selbst auf den Rängen großartig ist. Denn neben den intimen Akustikmomenten machen Silbermond astreinen Stadionrock mit lässigen Piano- und Gitarrensoli und geben sich als Band zum Anfassen. Auf einer zweiten Bühne spielen sie zwei Songs, um "zu prüfen, ob die Stimmung hier hinten auch so gut ist". Beim halbstündigen Zugaben-Set marschieren sie einmal durch die ganze Olympiahalle, Snapchat-Übertragung auf die Bühnen-Leinwand inklusive. Und natürlich darf dabei auch eine Fahne mit "Peace"-Zeichen nicht fehlen.