Das Kollektiv She She Pop, unterstützt von Münchner Schauspielern, versucht beim Gastspiel "Kanon" an den Kammerspielen das eigentlich Unmögliche: den Live-Moment von alten Inszenierungen zu wiederholen - um der Magie willen.

Ein Wald aus sanft wogenden Birkenstämmen. Auf dem Boden kriecht dichter Nebel. Ein Mann irrt verzagt durch diesen Wald, immer wieder erheben sich Gestalten aus dem Nebel. Klagende Frauen, denen er das Herz gebrochen hat. Das ist theatergewordene Verzweiflung, die sich perfekt mit dem Bühnenbild verbindet. Die Szene stammt aus Tschechows "Platonow", Staatstheater Stuttgart, 2005. Und indem diese längst abgespielte Produktion hier festgehalten ist, kann sie in den "Kanon" aufgenommen werden. Den Kanon individueller, prägender Theatermomente, die das Kollektiv "She She Pop" mit seinen Zuschauern sammelt.

Die Idee der Produktion ist so simpel wie charmant: Sieben Schauspieler erinnern sich an Theatermomente, die für sie unvergesslich sind. Vielleicht, weil Zuschauer und Künstler eins wurden. Weil die Musik begeisterte, die Künstlerin plötzlich alle Macht über die Zuschauer hatte oder sich ein Unbehagen ausbreitete, das man bis heute nicht vergessen kann.

Bei ihrem Gastspiel an den Kammerspielen haben sich She She Pop lokale Verstärkung geholt: die Schauspielerinnen Sibylle Canonica, Lavinia Nowak und den Tänzer Maxwell McCarthy. Der Reihe nach treten sie ans Mikrofon und beschwören Momente, während die anderen diese mit nur wenigen Requisiten, etwas Licht und Musik nachzuspielen versuchen. "Warum war dieser Moment unvergesslich?", und dann: "Wo waren wir da gerade?"

Und so reisen die Zuschauer kreuz und quer durch die Lande und Jahrzehnte, zu lang vergangenen Produktionen von Pina Bausch, Einar Schleef, zu Jérôme Bels "The Show must go on" aus dem Jahr 2000, zu Alain Platels "Tauberbach" an den Kammerspielen 2012. An "Hotel Fuck" von Richard Foreman an der Berliner Schaubühne 1997 erinnert sich She She Pop-Mitglied Sebastian Bark besonders gern. Es war ein wilder Abend, in dem eine Reisegruppe immer wieder im selben Schmuddelhotel landete. Wie damals mit Erwartungen gespielt wurde, hat er nie vergessen. Und wenn sich außer Amerikaner Maxwell McCarthy niemand an die High-School-Produktion des "Fiddler on the Roof" 1992 erinnert, ist das auch egal, denn das war der Moment, in dem er die Macht in der theatralen Behauptung erkannte.

Es macht große Freude, diesem Spiel mit der Erinnerung zuzuschauen und mitzugrübeln, welcher Theatermoment gemeint sein könnte. "Ein Mann hängt von der Bühnendecke, keiner weiß, wie lang schon. Um ihn krabbeln auf allen Vieren wollige Wesen und machen Määäh." Dieser Moment war für Sibylle Canonica beeindruckend, weil er die Zeit außer Kraft zu setzen schien. Und klar, das war in Christopher Rüpings "Dionysos Stadt" an den Kammerspielen.

She She Pop versuchen in "Kanon" das eigentlich Unmögliche: den Live-Moment von teilweise Jahrzehnte alten Inszenierungen zu wiederholen und das Flüchtige, das in der DNA des Theaters so fest eingewoben ist, kurz zu überlisten, um der Magie willen. Diese gemeinsame Reise durch Zeiten, Orte und Gefühle ist eine große, selig machende Liebeserklärung an den Zauber des Theaters.