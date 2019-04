28. April 2019, 18:56 Uhr Kritik Verfluchtes Piano

Der Musik-Clown Chilly Gonzales triumphiert im Herkulessaal

Von Michael Zirnstein

Der Flügel sei kein Instrument für ein "Musical Genius" wie ihn, sagt der Pianist Chilly Gonzales beim späteren von zwei Konzerten an diesem Tag im Herkulessaal, "er ist schwach in seiner Expressivität". Der schweißtropfende, verstrubbelte Mann im Morgenmantel demonstriert es: drückt eine Taste, der Ton klingt, verendet. Gonzales glotzt, als sei er enttäuscht vom Bechstein. Auf der Suche nach mehr Ausdruck komponierte er 2011 (wohl kurz nach seinem Weltrekord im 27-stündigen Dauerklavierspielen) ein Stück für Piano und Cello. Es heißt - der Kalauer tue ihm leid - "Cello Gonzales". Er spielt es wie eine keltische Weise mit seiner fabelhaften Cellistin Stella La Page, wobei er doch - nicht nur an den Füßen - die Pantoffeln anbehält.

Da steckt alles drin, was Gonzo, den Großen, ausmacht, seit der Kanadier (geboren als Jason Charles Beck) vom Berliner Untergrund-Hip-Hopper zum Erlöser der Klassikgeplagten in den Philharmonien aufstieg, zum größten Musik-Clown seit Helge Schneider: hinreißendes Spiel, aufreizendes Gehabe und musikalische Späterziehung für Menschen, die einst vom Klavierlehrer gequält aufgaben und es nun mit seinen Notenbüchern noch einmal versuchen, nun mit Spaß. Chilly zeigt mit der Cellistin und dem Drummer Joe Flory, wie simpel sein Held Bach in den 15 Minuten, die ihm blieben, wenn er nicht "für reiche Arschlöcher" schrieb, komponierte, und wie das Präludium C-Dur mit Pop a lá "Riecht nach jugendlichem Geist" und "Schlagt mir Kinder noch ein Mal" harmoniert. Er macht das Komplizierte - man mag bei den Miniaturen voller Stil-Samples an Satie, Chopin, Liszt, Jazz, Rock, Folk denken - einfach. Und am einfachsten macht er es sich, als er John Cages "4'33" covert. Ein Stück aus viereinhalb Minuten Stille als Zugabe. Das ist schlicht genial.