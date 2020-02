Einen Snob haben sie Paolo Conte genannt. Den großen Cantautore mit der knarzenden, rauchigen Stimme und der runzeligen Stirn, der mit "Azurro" die heimliche Nationalhymne Italiens komponiert hat. Und der mit "Un Gelato Al Limon" gezeigt hat, mit wie viel Eleganz, Poesie und Melodramatik man auch über Zitroneneis singen kann. Bei seinem ausverkauften Konzert in der Philharmonie im Gasteig verzichtet der mittlerweile 83-Jährige auf diese Hits. Dafür spielt er "Snob" vom gleichnamigen, 2014 erschienenen Album. Es ist eine charmante, verschmitzte, im Ton aber eher melancholische Antwort auf seine Kritiker.

Live wird er dabei von zwei Pianisten und einer Cellistin begleitet. Conte steht im grauen Anzug neben dem Klavier, boxt die Hände aneinander oder mit den beiden auf die Beine. Bei anderen Liedern sitzt er selbst an den Tasten und wippt mit den Füßen. Seine einzigen Worte an das Publikum sind: "München, come va?" Understatement, das war bei Paolo Conte schon immer eine zentrale, kluge, weil nachhaltige Strategie. So reicht es für einen Begeisterungssturm, dass er bei "Madeleine" eine Sonnenbrille aufsetzt oder beim letzten regulären Stück "Le Chic Et Le Charme" auf der Kazoo trötend von dannen zieht. Das kriegt man auch mit 83 noch cool hin.

Eine weitere kluge Strategie: sich mit guten Musikern zu umgeben. In der Philharmonie ist das ein zehnköpfiges Ensemble, dem Conte sehr viel Raum gibt. Wie etwa bei "Diavolo Rosso", dem musikalischen Höhepunkt des Abends. Da wiehert die Klarinette fröhlich auf, danach treiben Akkordeon und Geige das Spiel ekstatisch weiter. In "Max", einer Replik auf Ravels "Bolero", dominieren Fagott, Geige und Vibrafon. Jazz, Tango, Polka, Klezmer, Rumba, italienische Folklore: All das fließt in den Stücken ineinander, durch sie weht der Klang der weiten Welt. "Via Con Me" spielt Conte zweimal, das zweite Mal als Zugabe und Singalong. Danach Jubel, Blumen, Conte fährt mit der Hand über den Hals. Finito.